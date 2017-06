Thema Schule

Langenhagen ((ok). Sanierung und Umbau der Hermann-Löns-Schule zu einer Ganztagsschule, Schulbuslotsen und Schulbuslinien – viele der Themen der nächsten Ratssitzung am Montag, 19. Juni, ab 18.30 Uhr drehen sich um Schule. Insgesamt werden 19 Tagesordnungspunkte in der letzten Sitzung vor der Sommerpause diskutiert. Zu Beginn und im Anschluss findet wie immer eine Einwohnefragestunde statt.