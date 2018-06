Thema Wahl

Langenhagen (ok). Wie geht es weiter? Das Thema Wahl beschäftigt den Seniorenbeirat auch in seiner nächsten Sitzung. Außerdem geht es um "Fit am Phone". Termin ist Dienstag, 26. Juni, ab 10 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt.