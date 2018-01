Themen beim Frühstückstreff

Langenhagen (ok). Kaffee und Co., nette Gesellschaft, Plaudereien und Schmökereien – jeden Freitag geht im Quartierstreff der Frühstückstreff über die Bühne. Immer zwischen 8.30 und 10.30 Uhr. Ab 9.30 Uhr laufen dann immer Vorträge und Informationen. Am 2. Februar steht dann der Vortrag der Verbraucherzentrale Niedersachsen mit dem Titel "Für immer jung mit Pillen und Co.? Halten uns die Wundermittel wirklich ewig jung und gesund?" Die Verbraucherzentrale möchte Licht ins Dunkel bringen. Über die Wahl des neuen Seniorenbeirates und den Weg zur Kandidatur informiert die Vorsitzende Christa Röder dann am 9. Februar. Eine Woche später stellen sich dann die Alltags- und Seniorenbegleiter vor und werben um Mitstreiter.