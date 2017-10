Tickets fürs Senioren-Kino

Langenhagen (ok). Letzte Runde Senioren-Kino in diesem Jahr: Ab Montag, 30. Oktober, gibt es kostenlose Tickets in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle für die Vorstellung am Donnerstag, 30. November. Es läuft dann ab 10 Uhr "M – Eine Stadt sucht einen Mörder". Wichtig: Die Karten gibt es nur, solange der Vorrat reicht.