Tickets zum Nulltarif

ECHO verlost Freikarten für Puppenbühne

Langenhagen (ok). Noch bis zum Sonntag, 23. Oktober, gastiert die Altmärkische Puppenbühne mit ihrem Kasperle-Theater noch an der Bothfelder Straße am Eingang des CCL. Die Vorstellungen: täglich um 16 Uhr, sonntags um 11 und 15 Uhr, montags ist Ruhetag. Dienstags und donnerstags sind die großen Familientage. Wer Infos auf Facebook unter Altmärkische Puppenbühne oder unter der Ticket-Hotline (01520) 2 91 42 57. Wer zum Nulltarif dabei sein möchte: Das ECHO verlost zehnmal zwei Freikarten. Einfach am Montag, 17. Oktober, ab 10 Uhr anrufen. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.