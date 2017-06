Tim Hornke berufen

Langenhagen (ok). Tim Hornke, der von 1998 bis 2005 das Handballspielen bei der HSG Langenhagen gelernt hat, ist von Bundestrainer Christian Prokop für das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen die Schweiz in Bremen berufen worden. Der Rechtsaußen spielt seit 2014 beim TBV Lemgo. Mit der Jugendnationalmannschaft wurde Hornke 2008 Europameister, mit der Juniorennationalmannschaft 2011 sogar Weltmeister.