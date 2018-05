Tipps zur Vermietung

Langenhagen. Ein VHS-Seminar am Sonnabend, 2. Juni, bietet von 11.15 bis 15.30 Uhr eine praxisnahe Einführung in die Grundthemen der Wohnungsvermietung. So geht es um Form und Inhalt von Mietverträgen, Verteilerschlüssel und Fristen für Betriebskostenabrechnungen oder Renovierungsklauseln und Schönheitsreparaturen.

Informationen gibt es teleofnisch unter der Rufnummer (0511) 73 07 97 07. Anmeldung: E-Mail info@vhs-langenhagen.de.