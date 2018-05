Tisch und Grill gestohlen

Kaltenweide. Aus zwei nebeneinander liegenden Gärten mit Zaun an der Wagenzeller Straße sind in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein Gartentisch und ein Grill gestohlen worden. Der Grill wurde in einer Gartenlaube aufbewahrt, der zum Zwecke des Diebstahls aufgebrochen wurde. Es entstand ein Schaden von 260 Euro.