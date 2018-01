Tolle Hinrunde

Langenhagen. Sportlich haben die B-Juniorinnen in der Meisterschaft eine tolle Hinrunde hingelegt. Sie belegen derzeit den vierten Platz in der ersten Kreisklasse. Der Rückstand auf den Tabellenführer SV Velber beträgt nur drei Punkte. In der Rückrunde möchten sie noch einmal angreifen und suchen hierfür weitere talentierte Mädchen der Jahrgänge 2002 bis 2004. Interessierte Spielerinnen wenden sich für ein Probetraining bitte an Ralf Kruse unter der Telefonnummer (0176) 44 64 67 50.