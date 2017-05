Totenbräuche

Langenhagen. Am Sonnabend, 13. Mai, informieren Mitglieder des Hospizvereins in der Zeit von 10 bis 13 Uhr auf dem Langenhagener Wochenmarkt über ihre Arbeit.

Außerdem möchten die Ehrenamtlichen des Hospizvereins zu ihrem am 21. Mai 2017 stattfindenden Tag der offenen Tür einladen. In diesem Rahmen beteiligt sich der Hospizverein erstmals zusammen mit der Stiftung Sternenkinder an FahrKulTour. "Mexikanische Totenbräuche" lautet das Thema an der Walsroder Straße 65, zu dem besonders Kinder und Jugendliche eingeladen sind.