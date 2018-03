Touchiert

Langenhagen (ok). Ein Fahrzeugführer touchierte nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwischen 23 und 2.25 Uhr beim Vorbeifahren eine provisorisch aufgestellte Baustellenampel an der Benckendorffstraße. Hierdurch kippte sie auf die Fahrbahn und wurde beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.