Tour mit Einkehr

Langenhagen. Der ADFC-Ortsverein bietet Mitgliedern und Gästen die Teilnahme an einer Radtour für Sonntag, 1. Juli, an. Die Tourlänge beträgt 35 Kilometer. Es wird eine Einkehr in einen Biergarten geben. Dieses Mal ist ein Lastenrad dabei, das von den Tour-Teilnehmern auch ausprobiert werden kann. Abfahrt ist um 10 Uhr auf dem Marktplatz am Rathaus. Die Mitfahrt ist wie immer kostenfrei. Spenden, die für die im Juli und August laufenden Fahrrad-Sicherheitskurse verwendet werden, sind weiterhin willkommen.