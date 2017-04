Traditionell

Kaltenweide. Am kommenden Montag, 1. Mai, stellt der Trecker-Club Kaltenweide bereits zum elften Mal den Maibaum in Kaltenweide auf. Gegen 11 Uhr wird der Maibaum unter musikalischer Begleitung des Young Spirit Orchestra (YSO) des Schützenverein Kaltenweide von 1903 hochgezogen. Ort des Geschehens ist der "Maibaum-Platz" in Kaltenweide an der Kananoher Straße (Höhe Hausnummer 43). Die Mitglieder des Trecker-Clubs laden bei hoffentlich schönem Wetter zum Verweilen ein. An Grillbude, Bierwagen, Weinstand und Kuchenbuffet ist für das leibliche Wohl gesorgt.