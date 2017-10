Traditionell speisen

CDU bietet Wurstessen an

Engelbostel-Schulenburg. Der CDU-Ortsverband lädt zum traditionellen Wurstessen ein, denn "zur kalten Jahreszeit kommt auch wieder der Appetit auf Deftiges", so die Botschaft der Ortsverbandvorsitzenden Heike Haster. Termin ist am Freitag, 3. November, ab 18 Uhr beim Treckerklub Engelbostel an der Kirchstraße 46. Alternativ zur Wurst gibt esKäseplatten. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Eine Anmeldung ist bis zum 31. Oktober erforderlich: telefonisch unter (0511) 74 84 94 oderper E-Mail Heike.Haster@t-online.de.