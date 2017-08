Tragecafé

Langenhagen. Baby-Tragen ist eine wundervolle Möglichkeit die Bindung zum Baby zu stärken, auf seine Bedürfnisse einzugehen und gleichzeitig flexibel den eigenen Alltag zu gestalten. Tragen bietet ausschließlich Vorteile. Althergebrachte negative Mythen über das Tragen von Babys konnten mittlerweile durch Studien widerlegt werden. Das Tragecafe richtet sich an alle Mütter und Väter mit und ohne Trageerfahrung sowie an werdende Eltern und alle anderen Trageinteressierten. Das Tragecafe findet im offenen Treff in gemütlicher Atmosphäre des MGHs statt. Hier können Sie sich austauschen und auch Tücher ausprobieren. Es besteht die Möglichkeit zu prüfen, ob die Tragehilfe richtig eingestellt ist bzw. ob das Tragetuch korrekt gebunden ist. Gerne können Sie vorhandene Tücher mitbringen. Babys und Kinder sind selbstverständlich herzlich willkommen! Infos unter der Telefonnummer (0511) 72 11 35 oder www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de. Das Tragecafe ersetzt keine individuelle Trageberatung. Termin: Sonnabend, 9. September, zwischen 10 und 12 Uhr.