Transparente Politik

Langenhagen. Nach der öffentlichen Vorbereitung der Ratssitzungen in der abgelaufenen Ratsperiode setzt der Ratsherr diese Form der Bürgerbeteiligung nun fort. Anhand der Tagesordnung wird er mit Interessierten die Positionen der Unabhängigen zu den einzelnen Themen erarbeiten. Dies sei das Verständnis von transparenter Politik der Wählergemeinschaft, erläuterte er und warb um eine möglichst hohe Beteiligung an dieser Veranstaltung. Die Vorbereitungssitzung für die Ratssitzung am Montag, 11. Dezember, findet am Mittwoch, 7. Dezember, von 18 bis 20 Uhr im Rathaus, Raum 303, im dritten Obergeschoss statt.