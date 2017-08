Transporter aufgebrochen

Langenhagen. Zwei geparkte Kleintransporter sind aufgebrochen worden. Am Rehkamp beschädigten Täter am Donnerstag zwischen 0 und 8 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Iveco. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Am selben Tag, um 14.05 Uhr, wurde ein blauer Skoda Yeti, der auf dem Parkplatz Silbersee an der Bothfelder Straße abgestellt war, aufgebrochen. Auch hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Ein Rucksack, in dem ein mobiles Gerät zur Atemhilfe enthalten war, ist gestohlen woren. Zeugen beobachten einen Mann, der sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten hat. Die Polizei ermittelt.