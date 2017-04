Trauerfeier für Sternenkinder

Langenhagen. Am Freitag, 28. April, findet um 15 Uhr auf dem Kirchenfriedhof in der Karl-Kellner-Straße die Gemeinschaftsbestattung der im vergangenen halben Jahr verstorbenen „Sternenkinder“ statt. „Sternenkinder“ – so werden Kinder genannt, die in der frühen Schwangerschaftswochen im Mutterleib versterben. Zur Trauerfeier in der Friedhofskapelle mit anschließender Beisetzung sind alle eingeladen, die persönlich davon betroffen um ein "Sternenkind" trauern oder denen das Schicksal der Kinder am Herzen liegt. Die Trauerfeier wird begleitet von Pastorin Sabine Behrens von der Emmauskirchengemeinde.