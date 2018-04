Traumhafte Bibeltage

Langenhagen. Mehr über die Bibel erfahren. Den christlichen Glauben mehr verstehen. Weiterkommen im eigenen Glauben. Das sind die Ziele der Bibeltage in der Elia-Kirchengemeinde. Burkhard Affeld aus Osnabrück, Pastor im Ruhestand, fasst als eingeladener Referent sein Thema unter der Überschrift "Traumhaft" zusammen. Am Sonntag, 8. April, beginnen die Bibeltage mit dem Gottesdienst um 10.00 Uhr. An den folgenden Tagen wird das Thema von Montag bis Mittwoch, jeweils um 19 Uhr, in der Kirche fortgesetzt. Marc Gommlich, Pastor der Elia Kirche, sagt über die Bibeltage: „Es tut gut, sich Zeit zu nehmen und an einem oder an mehreren dieser Bibeltage dabei zu sein.“ Jeder ist willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.