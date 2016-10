Treffen der Grünen

Langenhagen. Am Mittwoch, 2. November, um 19.30 Uhr trifft sich der Langenhagener Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in der IGS-Teestube an der Konrad-Adenauer-Straße 19. Ab 20 Uhr stellt sich Eike Lengemann aus Isernhagen als grüner Bewerber für die Kandidatur im Wahlkreis Hannover Land I vor. Gäste sind herzlich willkommen.