Treffen mit Heuer

Langenhagen (ok). Gedankenaustausch mit dem Bürgermeister: Mirko Heuer kommt am nächsten Donnerstag, 16. Februar, zur Arbeitsgemeinschaft 60 plus des SPD-Ortsvereins Langenhagen. Nach einem Jahr und drei Monaten im Amt zieht das Stadtoberhaupt eine erste Zwischenbilanz. Beginn im Anna-Schaumann-Stift ist um 15.30 Uhr.