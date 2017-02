Treffpunkt Spielplatz

Langenhagen (ok). Der Spielplatz in Wiesenau an der Freiligrathstraße soll umgestaltet werden; der Entwurf wird am Donnerstag, 16. Februar, vorgestellt. Nach dem Motto "Mitreden – Mitplanen – Mitgestalten" sind alle Kleinen und Großen herzlich eingeladen zu schauen, wie die Ideen umgesetzt werden. Start für die Aktion ist um 14 Uhr.