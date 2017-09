Tresor gestohlen

Langenhagen. Am vergangenen Wochenende helbelten Täter eine elektronische Schiebetür an einem Gewerbeobjekt am Rehkamp auf und drangen ein. Im Obergeschoß wurde die Tür zum Büro des Geschäftsführers aufgehebelt und ein Tresor mit den Maßen 60 Zentimeter Höhe, 50 Zentimeter Breite und 50 Zentimeter Tiefe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon (0511) 109 42 17.