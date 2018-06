Tresor gestohlen

Langenhagen. Während sich am Freitag um 6.50 Uhr Putzkräfte im CCL aufhielten und dort ihre Tätigkeit verrichteten, betraten zwei Täter ungehindert das Objekt und gelangten in die frei zugängliche Pizzeria. Hier bewegten sie sich zielgerichtet zu einem Tresor, welcher von beiden aus dem Gebäude getragen wurde. In diesem wurden die Einnahmen des Restaurants in Höhe von rund 5.000 Euro gelagert.