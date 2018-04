FTO-Bigband am 3. Juni im Theatersaal

Langenhagen."Man muss schon lange suchen, um einen Musiker zu finden, der schon so lange gleichbleibend erfolgreich unterwegs ist wie der Bremerhavener Jazz-Sänger und Gitarrist Jörg Seidel. Mit seinem neuen Projekt widmet er sich der Musik von UdoJürgens. "My personal tribute to Udo Jürgens" heißt es und stellt die eherweniger bekannten Kompositionen des Österreichers und dessen Erfolge imenglischen Sprachraum vor. Der renommierte Bremer Arrangeur Joachim Refardt hat jetzt das gesamte Programm für Big Band arrangiert. Damit ist Jörg Seidel der einzige Sänger weltweit, der über ein Big Band-Jazzprogramm mit Jürgens-Titeln verfügt. Mit der FTO-Big Band unter der musikalischen Leitung von Christoph Grages wird Seidel dieses Big Band-Programm am Sonntag, 3. Juni, um 19 Uhr im Theatersaal an der Rathenaustraße vorstellen. Eintrittkarten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.