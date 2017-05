TSV Godshorn steigt auf

Godshorn (ok). Der TSV Godshorn hat es geschafft, das Herrenteam der Fußballer kickt in der nächsten Saison in der Landesliga. Mit einem 3:0 gegen den TuS Letter machten die Fußballer den Aufstieg vorzeitig perfekt. Der 30. April sollte sich dafür als der perfekte Termin herausstellen. Die Feier konnte beginnen.