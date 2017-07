TSV KK und Sparta dabei

Langenhagen. Der SC Wedemark lädt für Sonnabend, 29. Juli, ab 10 Uhr die D-Junioren zum Wedemark-Fußball-Cup, Am Mühlenberg 20A in Bissendorf, ein. Am Sonntag, 30. Juli, werden die starken U13-Teams der D-Junioren Kreisliga dieses ideale Saisonvorbereitungsturnier für eine erste Standortbestimmung nutzen. Unter den Favoriten um den Wedemark Cup befinden sich sicher der TSV Havelse, der HSC Hannover und der FC Wunstorf, während als lokale Vertreter neben der JSG Wedemark auch Teams vom TSV KK und Sparta Langenhagen vertreten sein werden. Die Endspiele werden am Sonnabend für 15 Uhr und am Sonntag für 16 Uhr erwartet. Die Teams freuen sich auf viele Zuschauer.