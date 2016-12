Tür aufgebrochen

Langenhagen. Einbrecher gelangten nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 10.30 und 11.50 Uhr in ein Einfamilienhaus der Walsroder Straße, brachen in der Wohnung eine Tür auf, durchsuchten das Zimmer und entwendeten ein Smartphone, Sony Xperia XZ, im Wert von etwa 700 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.