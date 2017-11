Tür und Spiegel weg

Langenhagen. Diebe gelangten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf das umzäunte Gelände einer Kraftfahrzeugwerkstatt und entwendeten von einem Mercedes Benz, Vito, die komplette Fahrertür und den Außenspiegel der Beifahrerseite. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.