Turnbeutel geraubt

Langenhagen. Am Stadtbahnhof kam es am Sonnabend zu einem Taschenraub. Gegen 18.50 Uhr rempelte ein Täter eine 22-Jährige an und nutzte den Ablenkungsmoment, um ihr den Turnbeutel zu stehlen. Anschließend stieg der Täter mit dem Turnbeutel in einen Bus und konnte so unerkannt entkommen. In dem Turnbeutel befanden sich neben Ausweispapieren 40 Euro Bargeld. Den Täter konnte die 22-Jährige wie folgt beschreiben: 1,70 Meter groß, kräftige Statur, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Regenjacke mit Kapuze, blaue Jeans.

Die Polizei Langenhagen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 42 17.