Turnen für Jungen

Langenhagen (ok). Zusammen mit Kraft- und Ausdauertraining bildet das Turnen für Jungen eine solide Grundlage für das eigene Körpergefühl und auch für viele andere Sportarten. Der SC Langenhagen bietet Training in zwei Gruppen an – immer montags in der Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule. Wer Lust hat, kann gern zu einem Schnuppertraining vorbeikommen. Jungen zwischen sechs und neun Jahren üben von 16 bis 17.30 Uhr, Jungen ab zehn Jahren in der Zeit von 17.30 bi 19 Uhr.