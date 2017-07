Turnier für kleine Kicker

Fußball beim MTV am Stadtweg

Engelbostel-Schulenburg. Am Sonnabend, 5., und Sonntag, 6. August, wird es voll auf der Sportanlage am Stadtweg 43, denn der MTV hat zum Fußballturnier für Nachwuchskicker eingeladen. 34 Fußballteams der F- und E-Jugenden aus Hannover und Umgebung werden teilnehmen, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten.Verpflegung wird reichlich vorhanden sein. Die Erlöse kommen vollständig der MTV-Nachwuchsförderung und -ausbildung zugute. Zur Unterhaltung zwischen den Spielen kann auf die Torwand geschossen werden, die eigene Schußstärke an der Geschwindigkeitsanlage gemessen werden oder auf der Hüpfburg getobt werden.Der MTV freut sich auf viele fußballverrückte Freunde, Bekannte und Verwandte, die die Nachwuchskicker ordentlich anfeuern.