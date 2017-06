Typberaterin zu Gast

Frühstückstreff am Freitag, 23. Juni

Langenhagen. Unter dem Motto „Gut gekleidet in jedem Alter“ findet am Freitag, 23. Juni, ein Treffen mit der Typberaterin Lydia Job im Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11 statt. Von 9.30 bis 10.30 Uhr dreht sich alles um Mode, Farben und die Frage, welche Kleidung und Frisur zu welchem Typ „Frau oder Mann“ passt. Denn „Die richtige Farbwahl ist kein Zufall“, sagt Expertin Lydia Job. Mit optimalen Farben, die zum Hauttyp passen, können wir dynamischer und jünger aussehen – und vielleicht bringen die Tipps und Hinweise frischen Wind in den Kleiderschrank.Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenfrei. Ab 8.30 Uhr ist der Frühstückstreff geöffnet. Wer frühstücken möchte, füttert das Spendenschwein.