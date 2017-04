Über Feuertreppe geklettert

Godshorn. Zwischen 16.30 und 22 Uhr waren am vergangenen Sonnabend Einbrecher in einem Haus an der Berliner Allee am Werk. Sie gelangten über eine Feuertreppe auf den Balkon und versucht die Balkontür aufzuhebeln. Als dies misslang, gelangten sie über ein Dach zum Küchenfenster. Dieses hebelten sie auf, durchsuchten die gesamte Wohnung und entwendete Schmuck, Goldmünzen, ein Laptop sowie ein Tablet.