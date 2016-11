Über Stock und Stein

Langenhagen. 1.500 Aktive beim dritten Steelman auf der Neuen Bult: Es geht über Stock und Stein; durch Matsch und Sand – der dritte Steelman am Sonntag auf der Pferderennbahn Neue Bult in Hannover-Langenhagen ist nichts für zarte Gemüter. Rund 1.500 hartgesottene Aktive starten bei diesem außergewöhnlichen Cross-Adventurelauf über neun und 18 Kilometer und haben dabei pro Runde 24 unterschiedliche Hindernisse und zahlreiche kleinere Gemeinheiten zu bewältigen. Ein Laufevent der besonderen Art. Los geht’s am Sonntag ab 11 Uhr – der Eintritt für Zuschauer ist frei. Kurzentschlossene können vor Ort noch nachmelden. Alle weiteren Infos unter www.steelman-hannover.de.