Überfahren

Langenhagen (ok). Nach Zeugenaussagen hat der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr auf der Walsroder Straße in Höhe der Rathenaustraße in Fahrtrichtung Hannover mehrere Verkehrszeichen überfahren und hat einige Meter weiter angehalten. Nachdem er sich sein Fahrzeug angesehen hat, soll er allerdings weitergefahren sein, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.