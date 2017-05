Überraschende Anwendungen

VHS-Seminar zur Pfefferminze

Langenhagen. In einem VHS-Seminar am Dienstag, 16. Mai, von 19.30 bis 21.45 Uhr steht die Pfefferminze im Mittelpunkt: Das vielseitige ätherische Öl hat einen festen Platz in jeder aromatischen Hausapotheke. In der Duftlampe entfaltet es seine klärende, konzentrationsfördernde Wirkung und erfrischt an schwülen Sommertagen. Im Massageöl ist es eine große Hilfe bei Kopfschmerzen, Muskelkater und Insektenstichen. Seminarteilnehmer lernen die Anwendungen kennen und lassen sich überraschen durch Kostproben aus der erfrischenden sommerlichen Aromaküche.Anmeldungen: in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkalle 35 oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de.