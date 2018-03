Uhr wird umgestellt

Langenhagen (ok). Es fühlt sich draußen noch wie Winter an, aber in der Tat ist es wieder mal soweit. Am morgingen Sonntag, 25. März, beginnt wieder die Sommerzeit. Um 2 Uhr nachts wird die Uhr dann eine Stunde vorgestellt. Die "verlorenen" 60 Minuten bekommen wir dann im Herbst wieder.