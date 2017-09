Ulf Thiele kommt

Langenhagen. Die CDU Langenhagen lädt zum Kinoabend ein. Im Cinemotion an der Walsroder Straße flimmern normalerweise Komödien über die Leinwand. Am kommenden Dienstag, 26. September, heißt es Vorhang auf für einen Politthriller: Die Stadtverbandsvorsitzende der CDU Jessica Golatka lädt gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann ab 19 Uhr alle politisch Interessierten im Kinosaal zwei zu einer Diskussion um die Zukunft Niedersachsens ein. Prominenter Gast ist an diesem Abend der Generalsekretär der CDU in Niedersachsen Ulf Thiele. Passend dazu spielt die Percussions Group der Musikschule Langenhagen auf dem Marimbaphon bewegende Rhythmen. Auch die Kinoleinwand wird an diesem Abend nicht leer bleiben. Der Eintritt ist frei.