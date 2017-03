Ultimativer Teensabend

Langenhagen. Zum ultimativen Teensabend lädt die Elia-Gemeinde für Freitag, 24. März, um 19.03 Uhr in die Kirche, Konrad-Adenauer- Straße 33. Teilnehmer dieses "Freaky Friday" erfahren in einem Teensgottesdienst, was die Figuren aus dem bekannten Buch "Herr der Ringe" mit Ostern gemeinsam haben und können sich selbst Figur ausprobieren.