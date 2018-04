Um die Königswürde

Engelbostel. Der Schützenverein Engelbostel lädt alle Mitglieder zum Schießen um die Königswürde ein. Gerungen wird um den Schützenkönig, die Schützenkönigin sowie den Jugendkönig. Die Damen beginnen am Donnerstag, 26. April, um 18.30 Uhr. Am Freitag 27. April, folgt die Jugend um 17U hr und die Herren treffen sich am 28. April um 15.30 Uhr. Die Proklamation findet beim Schützenfest am 2. Juni bei Luhmanns Gasthaus zur Post statt. Dort wird auch die Siegerin des Mennecke-Ordens und der Gewinner der Ehrenscheibe bekannt gegeben.