Umgang mit Office lernen

Bildungsurlaub in der VHS

Langenhagen. Lernen im Bildungsurlaub bietet die VHS vom Montag, 26. Juni, bis Freitag, 30. Juni, täglich von 9.30 bis 17 Uhr an. Grundlegende Kenntnisse in den vier Anwendungsprogrammen Word, Excel, Powerpoint und Access werden vermittelt.Alternativ kann in einem Drei-Tages-Seminar, vom 14. bis 16 Juni, täglich von 9.30 bis 12.45 Uhr, Fotobearbeitung im iPhone und iPad geübt werden.Breit gefächert sind die Lerninhalte im Mulimedia-Kurs vom 19. bis 21. Juni, täglich von 9.30 bis 12.45 Uhr. Hier geht es um den Umgang mit elektronischen Medien im privaten Alltag.Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee 35 oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de entgegen.