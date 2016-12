Unbemerkt verschwunden

Langenhagen (ok). Kurz vor Mitternacht hat eine 82-Jährige am Dienstag die Seniorenresidenz an der Walsroder Straße unbemerkt verlassen. Die Polizei sah sich zunächst an ihrer alten Wohnanschrift um und nahm Kontakt zu den nächsten Angehörigen auf. Erfolglos. Gegen 3.10 Uhr fanden die Beamten dann die Seniorin, die auf einem Parkplatz vor der Geriatrie saß. Mit starken Unterkühlungen wurde sie in die Paracelsusklinik gebracht.