Unfall am Teichweg

Engelbostel. Aufgrund eines Vorfahrtverstoßes am Teichweg kam es am Sonnabend um 11.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem PKW. Der Motorradfahrer stürzte hierbei zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde durch den Unfall stark beschädigt, so dass dieses abgeschleppt werden musste.