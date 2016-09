Unfall mit Stadtbahn

Langenhagen. Auf der Schönefelder Straße ist eine 40-jähirge Kia-Fahrerin am Freitag um 17.05 Uhr beim Abbiegen mit der Stadtbahn zusammen gestoßen. An dem Fahrzeug und an der Stadtbahn entstand Sachschaden. Die Kia-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt 7.000 Euro.