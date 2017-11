Unfallflucht

Langenhagen. Ein an der Hindenburgstraße abgestellter grauer VW Polo ist am Freitagabend, zwischen 18 und 20 Uhr, im Vorbeifahren beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenhöhe liegt bei 400 Euro.

Auf dem Parkplatz Schützenstrapße kam es ebenfalls zu einer Unfallflucht: Hier wurde ein grauer Opel Astra am rechten vorderen Kotflügel beschädigt. Die Schadenhöhe liegt bei 250 Euro.