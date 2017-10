Unikate

Langenhagen. Am Sonnabend, 21., und Sonntag, 22. Oktober, stellen professionelle und ausgewählte Künstler und Kunsthandwerker aus Norddeutschland im Isernhagenhof an der Hauptstraße 68 in Isernhagen FB ihre von Hand gefertigten Kreationen aus Papier, Textil, Metall, Keramik, Holz, Glas, und vieles mehr aus. Die Kunsthandwerkerausstellung ist am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt drei Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre frei.