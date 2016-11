Unter Drogen

Langenhagen. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Langenhagen wurde am Sonnabend gegen 7.50 uhr an der Brinker Straße/ Ecke Lessingstraße durch eine Streifenbesatzung zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Auf körperliche Auffälligkeiten angesprochen, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hinweisen, räumte der 25 jährige ein, in jüngster Vergangenheit Cannabis konsumiert zu haben. Gegen den betroffenen Fahrzeugführer wurde nach einer Blutprobenentnahme ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.