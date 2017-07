Unter freiem Himmel

Kaltenweide/Krähenwinkel. Am Sonntag, 6. August, veranstaltet die Matthias-Claudius-Kirchengemeinde einen Freiluft-Gottesdienst. Die Veranstaltung findet am Kaltenweider Platz statt und beginnt um 11 Uhr. Es spielt der Posaunen-Chor der Gemeinde. Bei ungünstigem Wetter wird der Gottesdienst in den Margaritenhof verlegt. Dort gibt es auch einen kleinen Umtrunk.