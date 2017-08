Unter freiem Himmel

Kaltenweide (ok). Die Matthias-Claudius-Kirche veranstaltet am kommenden Sonntag, 6. August, einen Gottesdienst auf dem Kaltenweider Platz in Kaltenweide vor dem Margeritenhof. Der Gottesdienst, in dem auch ein Kind getauft wird, beginnt um 11 Uhr. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Posaunenchor der Gemeinde begleitet. Bei schlechtem Wetter wird im Margeritenhof gefeiert. Im Anschluss ist die Gemeinde zum Kirchenkaffee eingeladen.